مراسل العالم يكشف حال المستوطنات المرعوبة على الحدود اللبنانية

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في لبنان إن ما تقوم به المقاومة في جنوب لبنان هو نابع من الثوابت الوطنية للمقاومة بالدفاع عن سيادة لبنان وللتخفيف من جبهة قطاع غزة.

وأضاف، ان المستوطنين في المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية يعيشون حالة من الخوف والرعب من صواريخ المقاومة بحيث أصبحت هذه المستوطنات خاوية، لأن المستوطنين يخشون ان يتكرر سيناريو غلاف غزة.

واشار مراسل العالم الى ان المقاومة استطاعت ان تزرع الخوف في قلب كل المستوطنين على امتداد الخط الذي الفاصل بين لبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة بدأ من مزارع شبعا التي يوجد فيها ثكنات عسكرية إلى متداد الخط الشرقي والأوسط والغربي.

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