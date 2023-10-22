بالفيديو.. جندي إسرائيلي يشتم 'نتنياهو'.. كيف كان مصيره؟!

العالم - الاحتلال

ويظهر الجندي في الفيديو المتداول وهو يصرخ في وجه نتنياهو، أثناء زيارته لوحدة النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا له: "لقد قُتل 3 من أصدقائي وأنت تخرب "إسرائيل"".

وأفادت حسابات إسرائيلية، أنه تم فصل الجندي الإسرائيلي من عمله، بسبب تصرفه.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد اعترف يوم الخميس الماض بتحمله المسؤولية عن الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على جنوبي كيان الاحتلال ، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري "طوفان الأقصى".

يذكر، انه بلغ عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، اليوم الأحد، 212 أسيرا، وذلك بحسب بيان عسكري جديد للجيش الإسرائيلي.