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إنفوغرافيك.. خسائر العدو الاسرائيلي على الحدود الشمالية

إنفوغرافيك.. خسائر العدو الاسرائيلي على الحدود الشمالية
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

تكبد العدو الاسرائيلي خسائر فادحة على الحدود الشمالية منذ بداية عملية طوفان الاقصى 7 لغاية 19 تشرين الاول/أكتوبر 2023.

العالم - انفو غرافيك

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