مظاهرات حاشدة تعم المدن الإسبانية تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة

العالم - اوروبا

وطالب المتظاهرون الحكومة الإسبانية والمجتمع الدولي بالتوقف عن التواطؤ مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في هذه المجازر، والقيام باجراء عملي لإلزامه بالتوقف عن هذه الإنتهاكات.

وشارك في العاصمة الإسبانية مدريد أكثر من 2500 شخص في وقفة بدعوة من (منصة مدريد ضد حلف الناتو وقواعده) وبتنسيق مع هيئة العمل الوطني الفلسطيني، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي والتي تصف الصهيونية بالفاشية والنازية.

وفي برشلونة خرجت مظاهرة حاشدة أخرى شارك فيها نحو 70 ألف شخص بدعوة من تحالف (كفى تواطؤ) تحت شعار (دعونا نوقف الإبادة الجماعية في فلسطين)، حيث انضم إلى المظاهرة أكثر من 200 منظمة وحركة اجتماعية في كتالونيا ووقعوا على بيان يدعو إلى وقف الإبادة الجماعية في فلسطين ووقف تجارة السلاح مع الكيان الإسرائيلي.

كما خرج آلاف المتظاهرين في شوارع مدينتي سرقسطة وسان سيباستيان تعبيراً عن دعمهم للشعب الفلسطيني وللمطالبة بحل للقضية الفلسطينية.