أمير عبداللهيان يستقبل وزير خارجية جنوب أفريقيا

العالم - ايران

وصلت طهران صباح اليوم الأحد وزير خارجية جنوب أفريقيا «نالدي باندور» في أول زيارة لها الى الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ تسنم الحكومة الحالية زمام الامور وذلك تلبية لدعوة من نظيرها الايراني «حسين أمير عبد اللهيان» حيث كان في استقبالها بمطار الامام الخميني (رض) «ولي‌ الله محمدي نصرآبادي» مساعد وزير الخارجية المدير العام لشؤون افريقيا بالوزارة.

وكان «عبد اللهيان» و«باندور» قد التقيا في نيويورك على هامش الاجتماع الـ 78 للجمعية العامة للامم المتحدة، حيث وجه وزير الخارجية دعوة رسمية لنظيرته الجنوب افريقية لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وأكد أن ايران تولي اهتماما بالغا لعلاقاتها مع هذا البلد ولا توجد أية قيود في تعزيز هذه العلاقات.