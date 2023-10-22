لافروف في طهران غدا للمشاركة في اجتماع حول القوقاز

العالم - ايران

واوضحت زاخاروفا في تصريحها ان لافروف سيشارك مع نظرائه في اجتماع دول مجموعة 3+3 .

وستتمحور المحادثات حول حل الازمة في منطقة القوقاز، والمساعي المبذولة لتطوير التعاون الاقليمي في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والترانزيت والطاقة.

واجتماع طهران يوم غد الاثنين والذي يشارك فيه وزراء خارجية ايران وروسيا وأذربيجان وارمينيا وتركيا ، يعتبر الاجتماع الثاني من نوعه لمجموعة دول 3+3 ، ومن أهم اهداف انشاء هذه المجموعة الاقليمية ، هو السعي لحل القضايا الاقليمية دون وجود التدخلات الخارجية والغربية .

ومن اهم القضايا المطروحة على بساط البحث يوم غد في طهران ، هي محادثات السلام بين أذربيجان وارمينيا.