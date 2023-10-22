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المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف قاعدة "عين الأسد"

المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف قاعدة
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأحد قــاعدة الاحـتلال الأمريكي غرب العراق “عين الاسد” بطائرتين مسيرتين، والتي أصابت اهدافها بشكل مباشر ودقيق.

العالم- العراق

والبيان الصادر عن المقاومة الاسلامية في العراق كالتالي:

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