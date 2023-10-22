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المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف قاعدة "عين الأسد"
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأحد قــاعدة الاحـتلال الأمريكي غرب العراق “عين الاسد” بطائرتين مسيرتين، والتي أصابت اهدافها بشكل مباشر ودقيق.
العالم
-
العراق
والبيان الصادر عن المقاومة الاسلامية في العراق كالتالي:
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
العراق
الأميرکيتان
كلمات دليلية :
المقاومة الاسلامية
قاعدة عين الاسد
قــاعدة الاحـتلال الأمريكي
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