الإعلام الحكومي: ٥٠٪؜ من الوحدات السكنية في غزة تضررت بقصف الاحتلال

العالم- فلسطين

وأكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي في بيان اليوم الأحد، أن 50%؜ من الوحدات السكنية بقطاع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، جراء شدة القصف واستهداف أحياء سكنية بالكامل بألاف أطنان القنابل شديدة الانفجار.

وأشار إلى حصر أضرار متفاوتة في أكثر من 165 ألف وحدة سكنية وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن.

وأكد أن 70%؜ من سكان قطاع غزة بواقع 1.5 مليون مواطن، باتوا خارج منازلهم قسريا في مراكز إيواء تصل لأكثر من 220 مركزا، أو تجمعات مستضيفة في مختلف المحافظات.

وشدد على أن هذه النكبة الإنسانية تحدث أمام نظر وسمع العالم أجمع، دون أن يحرك ساكنا لوقف العدوان الغاشم وجريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا، أو يستجيب لنداءات الاستغاثة ويضع حدا لجريمة العقاب الجماعي التي خلفت مشهدا إنسانيا كارثيا.