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لحظة بلحظة... العدوان الإسرائيلي الأميركي على غزة

لحظة بلحظة... العدوان الإسرائيلي الأميركي على غزة
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

یتواصل العدوان الاسرائيلي على غزة لليوم السادس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، في ظل احكام الحصار الاسرائيلي وقطع المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع، ومنع دخول المساعدات الانسانية.

العالم - فلسطين

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الى أكثر من اربعة آلاف وسبعمئة شخص، بينهم اكثر من الف وثمانمئة طفل، في حين بلغ عدد الجرحى اكثر من ثلاثة عشر الف جريح. وافادت الوزارة بخروج سبعة مستشفيات وخمسة وعشرين مركزا صحيا عن الخدمة بسبب القصف الاسرائيلي ونفاد الوقود، مشيرة الى تلقيها الفا واربعمئة بلاغ عن مفقودين تحت الانقاض اكثر من نصفهم من الاطفال.

آخر تطورات الحرب

16:23 وزارة الصحة الفلسطينية: 4741 شهيداً و15898 مصاباً من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

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