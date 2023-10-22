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نتيجة العدوان الصهيوني..

إعلان أممي يحذر عن انتشار "أمراض معدية" في غزة

إعلان أممي يحذر عن انتشار
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأمم المتحدة،عن انتشار حالات الإصابة بالجدري المائي والجرب والإسهال تتزايد في ظل الظروف الصحية السيئة التي يعيشها قطاع غزة.

العالم - الأميركيتان

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، إن أحد أسباب ارتفاع حالات الإصابة هو أن الأشخاص اضطروا إلى الاعتماد على المياه القذرة بسبب نقص مياه الشرب.

ولم يذكر مكتب الأمم المتحدة أي أرقام محددة.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة، أن عدد الحالات سيرتفع إذا لم يتم إعادة تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بسرعة بالكهرباء أو الوقود لاستئناف عملياتها.

وفرض الكيان الصهيوني "حصارا كاملا" على غزة، حيث حرم القطاع الساحلي المكتظ بالسكان والمطل على البحر المتوسط من الأغذية والوقود والأدوية والمياه وغيرها من الإمدادات الأساسية، ردا على عملية مقاومي حماس والدفاع الشعبي المشروع مقابل إعتداءاته الهمجية على المدنيين.

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