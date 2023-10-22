غزة تطالب أهاليها بالتبرع بالسولار إلى المستشفيات مباشرة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أكد الزميل أحمد سهمود وصول أكثر من 120 شهيدا من المحافظة الوسطى منذ ليلة أمس إلى مستشفى شهداء الأقصى مبيناً أن حتى ساحة المستشفى لم تعد تكفي لعدد جثامين الشهداء التي انتشلت من تحت الأنقاض، وبالرغم من أنها ليست كلها.

وأشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أعلن تدمير أكثر من 30 مسجداً وتدمير أربعة كنائس وعدد من المقار الحكومية والأسواق، مؤكدا كذلك تدمير المخبز الآلي في سوق النصيرات وهو مخبز كبير جداً كانت تعتمد علية شريحة كبيرة من المواطنين، ما أدى إلى تكدس كبير على المخابز نظرا لقلة الخبز.

ولفت إلى أن معظم المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي إنما هي في المناطق التي يدعي الاحتلال أنها آمنة، حيث قال للسكان يجب أن تذهبوا إلى منطقة الجنوب ولكن معظم المجازر ترتكب الآن في الجنوب.

ولفت إلى تصريح للمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية حيث قال: "نطالب أصحاب محطات الوقود وكافة المواطنين ممن لديه أي ليتر سولار أن يتبرع به إلى المستشفى مباشرة" وذلك لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى، لأن المستشفى قد ينفصل عنها التيار الكهربائي بالكامل في أية لحظة، بسبب نقص السولار أو السولار لعمل سيارات الإسعاف التي تقوم بإنقاذ ما تبقى من مصابين خلال المجازر التي ترتكب.

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