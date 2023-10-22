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كل المساعدات إلى غزة مسموح بها إلا شيء واحد!

كل المساعدات إلى غزة مسموح بها إلا شيء واحد!
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

يعاني الشعب الفلسطيني وبالتحديد قطاع غزة من هجمات جيش الاحتلال الهمجية، وذلك بعد عملية طوفان الاقصى يوم ٧ أكتوبر الماضي.

العالم- فلسطين

نجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت أمس السبت، دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة، وذلك بالتأثير على الموقف الدولي والأمم المتحدة.

وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

يمنع الاحتلال الوقود عن غزة

قال جيش الإحتلال أمس السبت إن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستذهب فقط إلى المناطق الجنوبية من القطاع، وهي المناطق التي حث الاحتلال االمدنيين الفلسطينيين على الاتجاه إليها لتجنب القتال، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي مؤتمر صحافي نقله التليفزيون، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، إن شحنات المساعدات لن تشمل الوقود.

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