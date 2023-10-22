هل هي نهاية العالم؟..سماء وردية ترعب سكان مدينة بريطانية

العالم- منوعات

ووفقا لصحيفة "Mirror" البريطانية، قد أثار اللون الغريب للسماء الكثير من الرعب في قلوب الكثير من سكان منطقة "ثانيت" حين استيقظوا في الصباح، ليكتشفوا أن لون السماء تحول إلى اللون الوردي، ليبدأوا في التساؤل ماذا قد حدث؟! وقد بدأت صور السماء الوردية تنتشر على مواقع التواصل وذلك بشكل كبير، ليتشاركها السكان بكثافة إلا أنه سرعان ما قد تبين الأمر و ثبت أنها ليست طبيعية.

وبحسب الصحيفة فيعد سبب تلون السماء بسبب الصوبات الزراعية المجاورة أو البيوت الزجاجية المخصصة للزراعة حيث يتم إنتاج حوالي 400 مليون حبة طماطم و30 مليون خيارة و24 مليون حبة فلفل سنويا في تلك الصوبات الزراعية وقد تم اختيار الجنوب الشرقي للمجمع الكبير نظرًا لطول ساعات ضوء الشمس فيه ليفيد النباتات المتنامية.



