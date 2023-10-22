الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٣:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور..

هل هي نهاية العالم؟..سماء وردية ترعب سكان مدينة بريطانية

هل هي نهاية العالم؟..سماء وردية ترعب سكان مدينة بريطانية
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

عاش سكان مقاطعة "كنت" البريطانية يوماً مرعباً، ليستيقظوا فجرا على لون وردي للسماء مما جعل بعضهم يظنون أنه ربما تكون نهاية العالم.

العالم- منوعات

ووفقا لصحيفة "Mirror" البريطانية، قد أثار اللون الغريب للسماء الكثير من الرعب في قلوب الكثير من سكان منطقة "ثانيت" حين استيقظوا في الصباح، ليكتشفوا أن لون السماء تحول إلى اللون الوردي، ليبدأوا في التساؤل ماذا قد حدث؟! وقد بدأت صور السماء الوردية تنتشر على مواقع التواصل وذلك بشكل كبير، ليتشاركها السكان بكثافة إلا أنه سرعان ما قد تبين الأمر و ثبت أنها ليست طبيعية.

وبحسب الصحيفة فيعد سبب تلون السماء بسبب الصوبات الزراعية المجاورة أو البيوت الزجاجية المخصصة للزراعة حيث يتم إنتاج حوالي 400 مليون حبة طماطم و30 مليون خيارة و24 مليون حبة فلفل سنويا في تلك الصوبات الزراعية وقد تم اختيار الجنوب الشرقي للمجمع الكبير نظرًا لطول ساعات ضوء الشمس فيه ليفيد النباتات المتنامية.


روابط ذات صلة

أزمة الغلاء المعيشي في بريطانيا تقلّص أعمار السكان خاصة الأكثر فقراً

احتيال أم شطارة؟.. عروسان يفرضان رسوم حضور على الضيوف!

إزدياد السرقات المنظمة في المتاجر في بريطانيا + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. هل هي نهاية العالم؟..سماء وردية ترعب سكان مدينة بريطانية

شاهد/..الفنانة 'إليسا' تترحم على أرواح ضحايا غزة على طريقتها

ملياردير شهير يتنبأ بـ'حرب عالمية ثالثة وحشية'

كل المساعدات إلى غزة مسموح بها إلا شيء واحد!

في لقاء مع مسئول عسكري بريطاني.. الملك الأردني يحذر من انفجار الأوضاع في المنطقة

كمين محكم لــ"القسام" يشلّ جيش الإحتلال شرق خانيونس