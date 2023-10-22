مقدمة قناة العالم تجهش بالبكاء على الهواء لمشاهدة المجازر بحق الأطفال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وخلال وبعد بث مقاطع للشهداء والجرحى الأطفال الذين طالتهم يد الغدر الصهيونية وكذلك الأحلام المتبددة لأطفال فلسطين على يد الكيان المحتل، لم تتمالك الزميلة حنان ضيا من البكاء على هؤلاء الأطفال الذين راحوا ضحية القساوة والوحشية الصهيونية التي مزقت أجسامهم تاركة منهم شهداء و جرحى.

وتسائلت: "لا أدري كيف ضمائر العالم ما زالت صامتة أمام هذه المأساة وكأنهم ليسوا بشر.. ربما لا نستطيع أن نتحمل هذه المشاهد فيما لو كانت في فيلم هوليوودي.. ونحن نعلم أن هناك مخرج وراء هذه المشاهد.. ."

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