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توضيح من 'إسرائيل' بشأن تدخل أمريكا بالهجوم البري على غزة

توضيح من 'إسرائيل' بشأن تدخل أمريكا بالهجوم البري على غزة
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

انتشرت تصريحات لوزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، اليوم الأحد، بشأن تدخل أمريكا بالهجوم البري على غزة.

العالم- فلسطين

وقال وزير التعليم الإسرائيلي إن قرار وموعد الهجوم البري على قطاع غزة بيد الجيش الإسرائيلي وأمريكا لا تتدخل في الأمر.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنه طلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تتعامل "إسرائيل" مع قطاع غزة وفقا لقوانين الحرب.

وأوضح بايدن، أنه "طلب من نتنياهو حماية المدنيين أثناء الحرب قدر المستطاع"، مؤكدا أنه "لا يمكن تجاهل الفلسطينيين الأبرياء الذين يريدون العيش بسلام".

ولفت بايدن، إلى انه "من حق إسرائيل القيام بكل ما يلزم لحماية شعبها اليوم وإلى الأبد"على حد تعبيره.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 200 شخص من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات اسرائيلية من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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