بانوراما.. تزايد ضحايا العدوان واتساع دائرة السخط على جرائم الاحتلال

العالم - بانوراما

وتستضصف هذه الحلقة من بيروت مدير مركز الجيل الجديد للإعلام محمد غروي، ومن دمشق خبير عسكري واستراتيجي د.حسن حسن، ومن دمشق عضو في مجلس الشعب السوري نضال مهنا، ومن بيروت القيادي في الجبهة الديمقراطية يوسف أحمد.

ونناقشهم هذه الأسئلة:

1- هل الاجتياح البري أصبح قاب قوسين أو أدنى أو أن هناك تطورات تدل على تأجيل هذا الخيار؟

2-هل اتضح حتى الآن ما هي خطط الكيان الإسرائيلي تجاه غزة أن يقتصر على اجتياح بري أو إنشاء منطقة عازلة أو سيناريوهات أخرى؟

3-ما هي قدرات المقاومة الفلسطينية على مواجهة الهجوم البري؟

4- ما مدى احتمال أن تُفتح جبهات جديدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي؟

5- قمة القاهرة هل خرجت بمواقف تناسب حجم معاناة الفلسطينيين؟

6-هل التضامن العالمي مع فلسطين يمكن أن يؤثر على القرار الأميركي والأوروبي الداعم للكيان الإسرائيلي؟

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.