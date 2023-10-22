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شاهد..جندي امريكي يقصف جبهة بايدن بقوة في تل أبيب!

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته تل أبيب إلى إهانة مدوية من قبل جندي في الجيش الأمريكي.

العالم- الامريكيتان

ويظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام، قيام جندي من قوات الجيش الأمريكي الموجودة في تل أبيب أثناء استقبال الرئيس بايدن بالتهجم عليه وتوجيه الإهانات إليه حول الحقائق التي فعلها الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق والحروب التي تشنها أمريكا في كل مكان حول العالم.

ويقول الجندي أن كل ما فعله الجيش الأمريكي هو قتل للمدنيين الأبرياء في كل مكان، والآن بايدن يديه ملوثة بالدماء مشيرا إلى أن إخوته من الجنود قد ماتوا في العراق وأفغانستان وسوريا.

ويضيف الجندي الأمريكي بأن بايدن لا يستحق أن يكون رئيسا وهو غير مؤهل ولا يصلح لذلك، مطالبا إياه بالتنحي عن الرئاسة لأنه لا يجب السماح له بان يكون رئيسا.

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