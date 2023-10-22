جامعة عربية تمنع طلابها من التظاهر من أجل فلسطين بقرار حازم!

العالم- فلسطين

واثارت جامعة البحرين جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منع الطلاب من التظاهر ضمن الحرم الجامعي من دون ترخيص مسبق وأن الوقوع في هذا المخالفة يعرض الطلبة إلى العقوبة.

وفسر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة X (تويتر سابقاً)، أن قرار جامعة البحرين الذي نشرته اليوم 22 أكتوبر هدفه ردع الطلاب من التظاهر، ويتضمن القرار تهديد واضح للطلبة بتفعيل لائحة الجزاءات بحق من يشاركون في تجمعات مناصرة لغزة وفلسطين داخل الحرم الجامعي.

وتحذر جامعة البحرين في بيانها من الانجرار وراء دعوات مجهولة؛ لتنظيم تجمعات طلابية غير مرخصة داخل الحرم الجامعي، وتؤكد ضرورة النأي عن مخالفة اللائحة المسلكية التي تمنع الدعوة إلى أي تنظيم داخل الجامعة أو المشاركة فيه من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة.

وتمنع الاشتراك في أي نشاط يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة، والوقوع في مثل هذه المخالفات من شأنه تعريض الطلبة إلى ما تنص عليه لائحة الجزاءات الخاصة بمخالفة اللائحة المسلكية .

ما هي ردود الأفعال حول قرار جامعة البحرين؟

نشر العديد من رواد منصة X ردود أفعالهم حول قرار جامعة البحرين فنشر أحدهم بقوله:

"سؤال اليوم يقول هل جامعة البحرين هي إسرائيل" ؟

واشتكى عددا من الناشرين عبر منصة X عن ازدحام شديد في شارع الجامعة وانتشار أمني بحريني واسع مع تفتيش وطلب البطاقات فنشر أحدهم بقوله:

"جامعة البحرين اليوم من الصبح استنفار عند البوابة!"

وفي سياق متصل، انطلقت في اليومين الماضيين مظاهرات واسعى في الدول العربية والأجنبية، لنصرة أهل فلسطين وأهل غزة، في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لأقسى أنواع القتل والتهجير من قبل الإحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 10 أيام.