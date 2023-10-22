أول تدريبات جوية مشتركة لكوريا الجنوبية مع أمريكا واليابان

العالم - آسيا والباسفيك

وقالت مصادر عسكرية كورية جنوبية، إن هذه هي أول تدريبات من نوعها تجريها الدول الثلاث مجتمعة، في حين أنها أجرت تدريبات ثنائية من قبل.

وشاركت في التدريبات الأخيرة مقاتلات من سلاح الجو الكوري الجنوبي، وسلاح الجو الأمريكي، وقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، والتي رافقت قاذفة قنابل استراتيجية أمريكية من طراز بي-52، والتي كانت قد هبطت في قاعدة جوية كورية جنوبية الثلاثاء الماضي.

وقامت القاذفة ذات القدرة النووية بهبوط نادر في كوريا الجنوبية بعد قيامها برحلة تذكارية في معرض تجاري دفاعي يقام كل عامين في سيونغ نام، قرب سيئول، وإجراء تدريبات مشتركة مع المقاتلات الكورية الجنوبية.

وأكد سلاح الجو الكوري الجنوبي، أن الولايات المتحدة وحليفتيها في آسيا ستواصل تعزيز التعاون الثلاثي.