نتنياهو هو من يؤجل قرار الاجتياح البري وفق نصيحة أميركية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل خضر شاهين أن الرأي العام بدأ يتغير نوعا ما داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل عدم وجود نتائج لكل هذه الحرب سوى قتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل في قطاع غزة، لأن الصواريخ لازالت تتساقط على رؤوس المستوطنين سواء في الجنوب وغلاف غزة وأيضا باتجاه الشمال والوسط في تل أبيب وعسقلان وغيرها.

ولفت إلى أن هناك أنباء من مصادر عبرية تتحدث بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى مجددا الضوء الأخضر لدخول الدبلوماسية سواء الغربية أو بعض العربية مثل قطر مصر لإخراج ما يسمى الرهائن.

وبشأن الحوم البري أوضح خضر شاهين: لا يوجد حديث عن البدء أو تأجيل الحملة البرية.. بل الحديث أن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته بشكل كامل للاجتياح البري من الجنوب، وهذا ليس بجديد، لكن من يؤجل هذه القرارات بإعطاء الضوء الأخضر -وفق المصادر السياسية العبرية- هو بنيامين نتنياهو، وذلك وفق الاتصالات المتواصلة مع الإدارة الأميركية التي تقوم بإعطائه النصيحة بعدم العجلة بتنفيذ الحملة البرية.

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