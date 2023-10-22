الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش المصري يعلق على إصابة برج المراقبة لديها بقذيفة إسرائيلية

الجيش المصري يعلق على إصابة برج المراقبة لديها بقذيفة إسرائيلية
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

تعرض أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية اليوم إلى شظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية يقول الإحتلال إنها الحادث قد وقع عن طريق الخطأ.

العالم - مصر

وقال المتحدث باسم الجيش المصريفي تعليق له عبر منصة "إكس": "خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".

وأضاف أن ذلك نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي أبدى أسفه عن الحادث غير المتعمد فور وقوعه، مؤكدا أنه يجري التحقيق في ملابسات الواقعة.

هذا، وأكد مصدر أمني في القاهرة أنه لا يوجد ضحايا بين عناصر برج المراقبة الحدودي المصري الذي أصيب بشظايا دبابة إسرائيلية، موضحا أنه تم نقل المصابين للمستشفى.

وفي وقت سابق من مساء اليوم،كان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم، عن طريق الخطأ.

وأفاد الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي بأن دبابة أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم.

وصرح المتحدث بأن الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله، مبديا أسفه عن الحادث.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة وسنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".

روابط ذات صلة

بالتنسيق مع مصر .. اول شحنة مساعدات ايرانية لغزة

مصر.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما هو مضمون رسالة أمير عبد اللهيان إلى وزير خارجية الفاتيكان؟

جسر جوي كويتي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

رئيسي: لا بد من محاكمة قادة أمريكا والكيان الصهيوني المجرمين

الجيش المصري يعلق على إصابة برج المراقبة لديها بقذيفة إسرائيلية

رسالة خليجية تنتقد مجلس الأمن بشأن الحرب على غزة

الديلمي: طوفان الأقصى هي المرحلة الأولى من رسم شرق أوسط جديد + فيديو