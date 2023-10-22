هنية: مجازر الاحتلال للتغطية على فشله وماضون نحو النصر

العالم - فلسطين

وقال خلال مهرجان جماهيري حاشد في مدينة إربد مساء اليوم الاحد نصرة لأهل غزة: يا أهل الأردن الشقيق وأهل إربد أهل النخوة والرجولة، تحية لكم وأنتم تقفون هذا الموقف المشرف نصرة للقدس والأقصى ولغزة”.

وشدد على أن ما يقترفه الاحتلال من مجازر هي للتغطية على فشله الكبير أمام المقاومة وأضاف ماضون نحو النصر الكبير.

ودعا هنية الشعب الأردني الشقيق وكل الشعوب العربية والإسلامية إلى ثلاثة أمور، وهي استمرار الفعاليات الداعمة لفلسطين والمقاومة وهذا الطوفان في كل أنحاء الأردن، والثاني هو إسناد المقاومة والشعب الفلسطيني، والثالث هو تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة لأهلنا في غزة في إطار فقه الجهاد بالمال.

وعدّ أن غزة هي شاهد وشهيد على عصر النهوض والكرامة والمجد والبأس الشديد في وجه هذا المحتل المغتصب لأرضنا ومقدساتنا، شاهد على وحدة هذه الأمة خلف هذه القضية المباركة المقدسة.

ووصف هنية يوم السابع من أكتوبر بالضربة المزلزلة والعبور المجيد وأنه علامة ومرحلة فارقة في تاريخ الصراع وأنها أسقطت العقيدة الأمنية للكيان الصهيوني وتفوقت عسكريا وأمنيا واستخباراتيا ووجهت لكمة مدوية لحلفاء الاحتلال الذين ناصروه في هذا الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن المقاومة في غزة بألف خير وهي تدير المعركة بضبط قيادي، وسيطرة ميدانية، وتكتيك عسكري، وإحاطة أمنية، وماضية بإذن الله في مسيرتها نحو النصر والتحرير.

وأشار إلى أن الاحتلال أراد كسر شوكة المقاومة في غزة فانطلقت المقاومة والجماهير في لبنان والعراق والأردن ومصر وسوريا وكل المدن العواصم.

وشدد على أن ما بعد معركة طوفان الأقصى، ليس كما قبلها، وإن قضية فلسطين، التي ظن البعض أنها قد انتهت وانزوت أصبحت اليوم على رأس أولويات كل هذا العالم وإن طوفان الأقصى يصل إلى أبعد مدى.