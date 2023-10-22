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ما هو مضمون رسالة أمير عبد اللهيان إلى وزير خارجية الفاتيكان؟

ما هو مضمون رسالة أمير عبد اللهيان إلى وزير خارجية الفاتيكان؟
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

كتب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان رسالة موجهة إلى نظيره في الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر حول جرائم الكيان الصهيوني في غزة.

العالم- ايران

وكتب أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء اليوم الاحد رسالة إلى وزير الخارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر، انه في ظل استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة وبينما يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى الهدوء والسلام والأخلاق، إلا أننا للأسف نواجه اليوم نسخة جديدة من الوحشية الحديثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الايراني في هذه الرسالة: إن الجريمة الفظيعة المتمثلة في هجوم الكيان الصهيوني على مستشفى المعمداني وقصف كنيسة القديس بورفيليوس التاريخية في غزة، حيث كان يحتمي بها الأطفال والنساء، تظهر جانبًا آخر من جوانب الجريمة. ونوازع الكيان الصهيوني الهمجية والحاقدة.

وأضاف أمير عبد اللهيان: ان هذا يدل على أن الكيان الإسرائيلي يطبق الفصل العنصري الممنهج ليس فقط ضد المسلمين، ولكن أيضًا ضد أتباع جميع الديانات الإبراهيمية، بما في ذلك المسيحيين.

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي إلى دور الفاتيكان في وقف جرائم الحرب ضد المدنيين وخاصة النساء والأطفال، وإرسال المساعدات لأهل غزة، وقال انه : مما لا شك فيه أن وحدة المسلمين والمسيحيين واليهود في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني لها دور فعال في الحد من تطرف الصهاينة، وستؤدي إلى عودة السلام إلى العالم وترسيخ القيم الأخلاقية.

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