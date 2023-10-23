قادة محور المقاومة يحذرون مجرمي حرب ابادة غزة

حيث شدد وزير الخارجيةِ الإيراني حسين أميرعبداللهيان على أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يمكن أنْ تكون له عواقب وخيمة واسعة النطاق، معتبرا الاحتلال الإسرائيلي يخوض حرباً بالوكالة نيابةً عن أمريكا في غزة.

وحذر من خروجِ الوضعِ في المنطقة عن السيطرة إذا لم يوقف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة فورا الإبادة الجماعية في غزة.

وقال عبداللهيان: ان "المنطقة اليوم اشبه ببرميل بارود، واي خطأ في التقدير باستمرار الحرب والابادة الجماعية والتهجير القسري لسكان غزة والضفة الغربية يمكن ان تكون له عواقب وخيمة واسعة النطاق في المنطقة، واحذر الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي من انهما اذا لم يوقفا الابادة الجماعية في غزة فان هناك احتمالاً في اي لحظة لخروج المنطقة عن السيطرة".

كما حذر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء عبدالعزيز بن حبتور، من استمرار اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء قطاع غزة، وقال في حال استمرت الاعتدءات، فان سفن الكيان في البحر الأحمر ستتعرض للضرب المباشر، مشددا على أن صنعاء ساهمت وستساهم بكل الإمكانيات للرد على المجازر التي يرتكبها الكيان المحتل.

واكد حبتور قائلا: "نحن مسؤولون عن الجزء الكبير من البحر الاحمر، واذا طال امد الاعتداء على غزة فستتعرض السفن الصهيونية للضرب المباشر دون ان نراعي اي معالجة تطرح علينا وعلى سياستنا في الداخل".

من جهته، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن السيد حسن نصر الله الامين العام للحزب يتابع بشكلٍ مستمر إن كان في لبنان أو غزة، مضيفا أن السيد نصر الله يدير المواجهات مع القادة الميدانيين بشكل مباشر.

