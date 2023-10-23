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علاء مبارك يعلق على اخفاق قمة القاهرة في صدور بيان !

علاء مبارك يعلق على اخفاق قمة القاهرة في صدور بيان !
الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

عقّب علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على اخفاق قمة القاهرة للسلام في صدور بيان ختامي، مشيرا إلى أنه “شيء متوقع”!

العالم - مصر

جاء ذلك في تدوينة لعلاء على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، قال فيها: “ماذا كنا نتوقع من انعقاد مؤتمر السلام! شيء متوقع عدم صدور بيان في قمة القاهرة للسلام في ظل انحياز أوروبي سافر لإسرائيل وبعد أن فشل مجلس الأمن نفسه في إصدار بيان واعتماد مشروع مقدم يقضي بوقف عملية إجلاء سكان شمال غزة إلى القطاع الجنوبي ووقف القتال وإعطاء هدنة إنسانية”.

وأضاف: “أراد الأوروبيين أن يشمل البيان في ازدواجية فجة للمعاير: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإدانة صريحة للمقاومة! شيء غريب! هذا على أساس أن إسرائيل ليست دولة احتلال ولم تغتصب الأراضي بالقوة! وماذا عن جرائم قوات الاحتلال من قتل المئات من الأبرياء والأطفال والنساء وماذا عن جريمة التهجير القسري؟ هل هذا دفاع عن النفس؟ جريمة بكل المقاييس يتعرض لها أهل غزة تحت ظروف مأسوية تعجز الكلمات عن وصفها من قتل للأبرياء والأطفال واقتلاعهم من أرضهم ومنازلهم هل هذا دفاع عن النفس؟”.

وتابع علاء قائلا: “جريمة دولية تعد وسيلة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية ضاربين عرض الحائط بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تجرم عمليات التهجير القسري هل هذا دفاع عن النفس؟ التهجير مخطط تسعى دولة الاحتلال إلى تنفيذه منذ زمن وهذا يؤكد استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني هل هذا أيضاً يندرج تحت الدفاع عن النفس؟ هذا الانحياز الغربي الذي أصبح فجاً ومفضوحاً لن يخدم عملية السلام بل يشجع إسرائيل على استمرار انتهاكاتها وممارسة أعمالها الإجرامية ضد شعب فلسطين”.

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