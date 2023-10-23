بينهم محمد صلاح وكريم بنزيما .. نجوم كرة قدم يتضامنون مع غزة

العالم - فلسطين

وغرّد بنزيما لاعب نادي الاتحاد السعودي على منصّة "إكس" قائلًا: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

كما شارك نصير مزراوي مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني صورة لعلم فلسطين وهو يرفرف مع صوت دعاء جاء فيه: "اللهم أعن إخواننا المظلومين في فلسطين حتى يحقّقوا النصر، اللهم ارحم الموتى وداوِ الجرحى".

وطالب النجم المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، الأربعاء، قادة العالم بالعمل معا من أجل منع وقوع المزيد من أرواح الأبرياء في الحرب الدائرة بين الإحتلال وغزة. وبعد انتقادات طالت اللاعب الدولي، خرج صلاح عن صمته في اليوم الثاني عشر من الحرب، وقال : إنه "ليس من السهل الحديث في وقت كهذا، حيث كان هناك الكثير من العنف، والكثير مما يدمي القلب".

من جهته، كتب أحمد حسن كوكا لاعب فريق بينديك سبور التركي: "أنا وأصدقائي العرب نعرف جيدًا ماذا كان يحدث منذ عقود، استولت إسرائيل على أرض فلسطين، وقتلت الآلاف من الأشخاص، ودمّرت كل شيء".

إلى ذلك، غيّر محمد النني لاعب أرسنال، صورة ملفه الشخصي على "إنستغرام" إلى صورة رجلٍ يرفع العلم الفلسطيني في المسجد الأقصى.

وشارك رياض محرز لاعب نادي الأهلي السعودي، صورة له من مباراة المنتخب الجزائري مع الرأس الأخضر، وكان حاملًا علم فلسطين برفقة اثنين من زملائه، مع تعليق "نحن نريد السلام".

بدوره، كتب حكيم زياش عبر حسابه على إنستغرام مقولة الناشط الحقوقي مالكوم إكس التي يقول فيها: "إذا لم تكن حذرًا، فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص الذين يتعرّضون للاضطهاد وتحب من يمارسون القمع".

وأرفق زياش منشوره بصورة للدمار الذي تعرّضت له غزة تعبيرًا عن تضامنه معها.

كما شارك عيسى العيدوني لاعب نادي يونيون برلين عبر حسابه على إنستغرام صورة للعلم الفلسطيني مع الدعاء.

أما نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الإسباني، فكتب: "أقدّم دعمًا لا يتزعزع لشعب فلسطين لإخواننا وأخواتنا الذين عانوا من الفصل العنصري لفترة طويلة. ليعود العدل والسلام".