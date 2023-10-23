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شاهد.. 'اسرائيل' تغير استراتيجيتها في الضفة الغربية

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

وثقت كاميرا قناة العالم دماراً هائلاً لمسجد الانصار ومنازل مجاورة له في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بعد ما قصفه طيران الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم ان قصف المسجد، أدی الی تدمير منزل هاني الدمج الملاصق بمسجد الانصار.

وأکد هاني الدمج لقناة العالم ان مسجد الأنصار لم يکن سوی مکاناً للعبادة ولا علاقة له بالمقاتلين وکان يتضمن روضة للأطفال ولا أثر فيه لوجود مسلحين.

ورصدت مراسلة العالم أشلاء لشهداء فلسطينيين تناثرت علی نافذة منزل هاني الدمج مؤکدة ان الاحتلال الاسرائيلي قصف المسجد دون أي ابلاغ للمسجد أو جيران المسجد قبل القصف.

ويثبت استهداف مسجد الانصار في الضفة الغربية المحتلة ان الاحتلال الاسرائيلي غير استراتيجيته بعد فشل الاجتياح البري واستراتيجية الاقتحامات لمخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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