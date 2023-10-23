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بينهم 40 عاملا من غزة.. الاحتلال يعتقل 59 مواطنا من الخليل

بينهم 40 عاملا من غزة.. الاحتلال يعتقل 59 مواطنا من الخليل
الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 59 مواطنا من محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بلدة بني نعيم شرقا، واعتقلت كلا من: منير يوسف الخضور، وعاصم علي بلوط، وعلي خليل طرايرة، ومصعب عيد أبو جارور، والأشقاء محمد وخليل وأحمد جميل عايش زيادات، وعدنان سليمان أبو جارور، وعلي محمود أحمد مناصرة، وبراء مازن سالم بلوط، كما اعتقلت من بلدة حلحول: ياسر محمد عبد العزيز زماعرة، وعلي محمد علي عقل، ومحمد حسن الواوي.

ومن مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فراس الدويك، ومحمد القدسي، ومحمد وكرم الزغير.

وأفاد الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت خلة العين والطربيقة في بيت أمر واقتحمت منازل المواطنين مصطحبة الكلاب البوليسية واعتقلت محمد خالد أحمد اخليل (22 عاما)، وسمير سامر عبد الفتاح عرار (24 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بئر المحجر في مدينة الخليل عمالا من قطاع غزة ممن أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، وعددهم 40 عاملا، بعد أن أخضعوهم لتحقيق ميداني عند مدخل العمارة التي يقيمون فيها.

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