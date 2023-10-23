باراولمبياد آسيا.. ذهبيتان وبرونزية في سلة ايران 

العالم - ايران

وفي اطار مسابقات الزوارق للمعاقين في هانغتشو اليوم الاثنين، تقلد اللاعب الايراني سعيد حسين بور الذهبية في فئة KL1 للرجال بعد فوزه على جميع منافسيه من اليابان، والهند،والصين، وكازاخستان وكوريا الجنوبية.

الى ذلك حصدت الرياضيتان الإيرانيتان "هاشمية متقیان" و "زينب مرادي" الذهبية والبرنزية لألعاب القوى البارالمبية في دورة الألعاب الأسيوية التي تقام في مدينة هانغتشو.

وفي اليوم الأول من منافسات الألعاب القوي في دورة الألعاب الآسيوية هانغتشو، أقيمت مسابقة رمي الرمح فئة F56؛ حيث تنافست متقيان ومرادي مع منافسيهما من الفلبين وفيتنام والصين وأوزبكستان والبحرين والهند.

وحققت متقيان رقما قياسيا بلغ 22.91 مترًا في رميتها الثالثة وتقلدت الميدالية الذهبية وتمكنت من تحسين رقمها القياسي لهذه المادة في دورة الألعاب الآسيوية.

كما حصدت زينب مرادي الميدالية الفضية برقم قياسي بلغ 22.13 متر في هذه الفترة من الألعاب.

وافتتحت أمس الأحد، الدورة الـ 4 للألعاب الآسيوية تحت شعار "وحدة القلوب، بريق الأحلام" في مدينة هانغتشو بالصين.

ويشارك في هذه المسابقات أكثر من ثلاثة ألاف رياضي من 44 دولة.