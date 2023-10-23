أطفال غزة بنك أهداف الاحتلال + فيديو

العالم - فلسطين

وافادت وزارة الصحة بغزة ، بارتقاء ما يزيد عن 400 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء من جراء تنفيذ الاحتلال ما يزيد عن 25 مجزرة أمس الأحد.

بدروه، قال طبيب بمستشفى شهداء الأقصى: "نحو 65% من الشهداء والجرحى الذين يصلون المستشفى من الأطفال"

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ 17على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4500 فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.