شاهد.. مراسلة العالم في غزة: لانأكل لكي نطعم الأطفال

العالم - مراسلون

وأوضحت مراسلة العالم ان الفلسطينيين أصبحوا يديرون حرباً جديدة لتأمين الغذاء لأطفالهم.

وبيّنت مراسلة العالم انها كباقي الناس في غزة، أصبحت تكتفي بوجبة واحدة من الطعام خلال اليوم، لتأمين وجبات أكثر للأطفال.

يأتي ذلك بسبب حصار فرضه الاحتلال الصهيوني علی غزة ومنع دخول الماء والكهرباء والغذاء والدواء لها.

وأكدت مراسلة العالم ان الاحتلال الاسرائيلي يسعی جاهداً بأن يطبق سياسة تهجير أهالي غزة الی سيناء من خلال منع وصول المساعدات الدولية الی شمال غزة، مؤضحة ان المساعدات تساق الی جنوب غزة وحتی في الجنوب ايضاً لم تصل هذه المساعدات لحد الان لمؤسسة الأونروا.

وشددت مراسلة العالم علی ان الفلسطينيين في غزة اتخذوا قرارهم النهائي بإفشال مشروع التهجير الی سيناء وأصبحوا يتقاسموا الرغيف من أجل تفادي الرضوخ لهذا المشروع الذي سقط فعلياً بسبب الصمود الفلسطيني.