منها عسقلان.. رشقات صاروخية تستهدف المغتصبات

العالم - فلسطين المحتلة

وأعلنت كتائب القسام انها استهدفت عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين، كما أعلنت قصف تحشدات للعدو قرب “مفكعيم” برشقة صاروخية، ودوت صفارات الإنذار في محيط كيبوتس دان قرب الحدود مع لبنان.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس عن قصف “مفتاحيم” برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال.

وقصفت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) تحشداً لآليات العدو قرب موقع “نحال عوز” العسكري، وكيسوفيم وصوفا بقذائف الهاون.

وأمس قتل جندي صهيوني، وأصيب 3 آخرون في كمين نفذته كتائب القسام، ودمرت خلاله دبابة وجرافتين للاحتلال بعد تقدمهم عدة أمتار شرق خانيونس.

وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع أن المقاومة متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة وجاهزيتها عالية لمواجهة أي عدوان بري على غزة.

وأضاف:” في حال أقدم الاحتلال على الدخول البري فهو فرصة سانحة لتكبيده الخسائر قتلاً وأسراً وعملية كيوسوفيم أمس من الرسائل التي وصلته”.

وأشار إلى أن جنون الاحتلال الصهيوني المجرم الفاشي في قصف المدنيين؛ يدلل على حالة الإرباك التي لا يزال يعيشها وتخبط قيادة جيشه في إدارة المعركة.

وشدد على أن عمليات الاحتلال في تدمير قطاع غزة وارتكاب المجازر بحق المدنيين لن تحقق أهدافه أو تمنحه صورة الانتصار”.





اقرأ المزيد عبر المركز الفلسطيني للإعلام:

https://palinfo.com/news/2023/10/23/856507/