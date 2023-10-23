مؤسسة "كيبلر": تصفير مخزون النفط الايراني العائم

العالم - ایران

وأوضحت الاحصائيات التي تابعتها "فارس" اليوم الاثنين، أن مخزون النفط الايراني انخفض من 60 مليون برميل مع بداية تسلم الحكومة الايرانية الحالية مهامها ( اغسطس/آب 2021)، الى مستويات الصفر تقريبا.

وبجانب تصفير المخزون العائم، فان انتاج النفط الايراني شهد زيادة ، حيث كان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية صرح لـ "فارس"، أن الانتاج النفطي صعد الى نحو 3.3 مليون برميل يوميا صعودا عن مستوى 2.2 مليون برميل باليوم مع تسلم الحكومة مهامها.

وبحسب احصائيات " تانكر تريكرز" فان صادرات النفط الايراني قد انتعشت، في شهري اغسطس/آب وسبتمبر/ايلول 2023، وزادت بنحو 40 بالمئة عن الربع الاول لسنة 2023، وبلغت اكثر من 1.7 مليون برميل يوميا.

تأتي الزيادة الانتاجية والتصديرية للنفط الايراني وسط تشديد الادارة الاميركية الحالية على مدى العامين الماضيين، الحظر على مبيعات النفط والبتروكيماويات الايرانية.