وزراء خارجية روسيا وتركيا واذربيجان يصلون الى طهران

العالم - ايران

وتشهد طهران اليوم الاثنين، انعقاد اجتماع وزراء خارجية صيغة 3+3 بضيافة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان وحضور وزراء خارجية روسيا وتركيا وأذربيجان وارمينيا.

وهذا هو الاجتماع الأول على مستوى وزراء الخارجية لدول هذه المجموعة ويهدف إلى حل القضايا الإقليمية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بجنوب القوقاز.

وانعقد في موسكو العام الماضي اجتماع صيغة 3+3 على مستوى نواب وزراء خارجية إيران والدول الأربع، وشارك في ذلك الاجتماع علي رضا حقيقيان، مساعد الوزير والمدير العام لشؤون أوراسيا بوزارة الخارجية. ولم تشارك جورجيا في ذلك الاجتماع، كما لن يشارك وزير خارجيتها في اجتماع طهران (بسبب خلافات جورجيا مع روسيا).

وقد وصل وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان أمس إلى طهران لهذا الغرض، ومن المقرر أن يأتي وزراء خارجية تركيا وروسيا أيضًا إلى طهران اليوم للمشاركة في هذا الاجتماع.