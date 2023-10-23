عبداللهيان: يمكن لاجتماع صيغة 3+3 أن يكون نهاية التحديات في القوقاز

العالم - ايران

واشار حسين أمير عبداللهيان، في تغريدة له إلى اجتماع صيغة 3+3 في طهران، وقال: سيعقد اجتماع وزراء خارجية صيغة 3+3 في طهران اليوم لاستعراض التطورات في جنوب القوقاز.

وأضاف: عنوان هذا الاجتماع هو "دور السلام والتعاون والتقدم في جنوب القوقاز" ويمكن أن يكون حجر الزاوية في طريق إحلال السلام وإنهاء التحديات في جنوب القوقاز بمشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية و الجيران.

ويعقد الاجتماع الثاني لصيغة "3+3" لدراسة ومناقشة قضايا منطقة جنوب القوقاز ومحاولة توسيع التعاون الإقليمي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعبور والطاقة وغيرها من القضايا.

ويعتبر حل المشاكل الإقليمية بحضور دول المنطقة دون تدخل اجنبي من خارج المنطقة والدول الغربية، من أهم أهداف تشكيل هذه الصيغة. ومن هذا المنطلق، فإن أحدى المواضيع الرئيسية لاجتماع الغد ستكون محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا.