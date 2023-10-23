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صادرات ايران الزراعية والغذائية تتجاوز 2.4 مليار دولار

صادرات ايران الزراعية والغذائية تتجاوز 2.4 مليار دولار
الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد متحدث لجنة تطوير التجارة بدار التجارة والصناعة والمعادن الايرانية، تجاوز صادرات المواد الغذائية والزراعية 2.4 مليار دولار.

العالم - ايران

وأوضح " روح الله لطيفي" في بيان اليوم الاثنين، أن الصادرات غير النفطية في النصف الاول من السنة المالية الجارية المنتهي 22 سبتمبر/ايلول 2023، سجلت 24.1 مليار دولار، حيث شملت 3.5 مليون طن بقيمة 2.428 مليار دولار، منتجات سمكية وغذائية ولبنية ومواشي.

وأشار الى السلع الرئيسية المصدرة، شملت الالبان 345 مليون دولار، الطماطم 159 مليونا والثرة السمكية اكثر من 140 مليونا وانواع الفستق 137 مليونا والبطيخ 131 مليونا والبيض 105 ملايين والزعفران 104 ملايين وانواع التمور 66 مليونا ومعجون الطماطم 55 مليونا والبطاطا 52 مليونا والتفاح 48 مليونا والخوخ 47 مليونا والكرز 41 مليونا اضافة الى الغلال 37 مليونا والفلفل الاخضر 36 مليونا والثوم 30 مليونا والشمام 24.5 مليون والكيوي 21 مليون دولار.

لطيفي بيّن أن 94 بالمئة و84 بالمئة من حجم وسعر المنتجات المصدرة تواليا توجه الى بلدان الجوار.

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