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مرجع ديني: لايوجد حيوان مفترس يرتكب ماارتكبه الصهاينة من إبادة جماعية 

مرجع ديني: لايوجد حيوان مفترس يرتكب ماارتكبه الصهاينة من إبادة جماعية 
الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أشار المرجع الديني آية الله " عبد الله جوادي آملي " الى الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني ضد الأطفال والنساء والابرياء العزل في قطاع غزة حاليا، مؤكدا لا يوجد حيوان مفترس يرتكب مثل هذه الإبادة الجماعية ويقتل الأطفال كما يرتكبه الصهاينة الآن.

العالم - ايران

وشدد سماحته في بحث الخارج الذي القاه اليوم الاثنين في مدينة قم المقدسة، على أن ارتكاب هذه الجرائم لامبرر لها، فيما يلقى الصهاينة المجرمون الدعم الكامل من بريطانيا وأميركا اللتين تشاهدان كل هذه الجرائم، اذ أن الشرف والإنسانية والعدالة والإنصاف هي كلمات لا معنى لها بالنسبة لهذين البلدين.

وأشار هذا المرجع الديني الى سورة الجاثية في القرآن الكريم التي تتحدث عن الجاهلية السابقة والجاهلية الحديثة، وقال: ان الشرق والغرب ابتليا في هذه الجمل الثلاث وهي: «مَا هِيَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا»، «نَمُوتُ وَنَحْیَا»، «وَمَا یُهْلِکُنَا إِلَّا الدَّهْرُ»، حيث اتفقا في أنه لا حياة غير الحياة المعاصرة، وليس هناك أي شيء سوى الطبيعة والموت والحياة الظاهرية.

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مرجع ديني: لايوجد حيوان مفترس يرتكب ماارتكبه الصهاينة من إبادة جماعية 

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