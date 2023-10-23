اجتماع وزراء خارجية صيغة 3+3 یبدأ أعماله في طهران

العالم - ايران

وافادت "ارنا"، ان هذا الاجتماع یلتئم برعاية وحضور وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، وسيناقش القضايا المتعلقة بمنطقة القوقاز الجنوبية وبذل الجهود لتوسيع التعاون الاقليمي والسياسي والامني والترانزيتي والطاقة".

ويشارك في اجتماع 3+3 الثاني بطهران، كل من وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا واذربيجان وارمينيا.

ومن اهم الاهداف المؤدية الى تاسيس هذا التكتل، هو حل مشاكل المنطقة بمشاركة الدول الاقليمية ذاتها، وبعيدا عن تدخلات بلدان خارجة عن المنطقة او الغرب.

ومن المقرر ان يتناول اجتماع طهران اليوم، مفاوضات السلام بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا.

وفي سياق متصل، كان رئيس وزراء ارمينيا "نيكول باشينيان" قد اعلن عن موافقة بلاده على اقتراح الرئيس الاذربيجاني "الهام عليوف" بشان عقد الاجتماع الثاني بصيغة 3+3.