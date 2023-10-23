بالفيديو.. مجزرة اسرائيلية جديدة في حي الشيخ رضوان بغزة

العالم - فلسطين

واغار طيران الاحتلال على منازل في حي الشيخ رضوان، وحي الصبرة، ومنطقة تل الهوا، والنفق، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء، وما زال عدد من المصابين تحت الركام، ويحاول المسعفون ورجال الإنقاذ والمواطنون انتشالهم.

الفيديو المرفق يظهر اللحظات الاولى للجريمة التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي في حي الشيخ رضوان .

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه وبوارجه ومدفعيته قصف منازل المواطنين والشقق السكنية في مختلف قطاع غزة لليوم الـ17 على التوالي، ما أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، ودمار مهول في المنازل والممتلكات العامة والبنية التحتية.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، أن عدد ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 4651 شهيدًا و14245 مصابًا.