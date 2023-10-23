5087 شهيدًا منهم 2055 طفلا..والمقاومة ترد على الإحتلال بالمسيرات والصواريخ

العالم - فلسطين

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيدا منهم 182 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.

وأشار إلى أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 597 مجزرة راح ضحيتها 3813 شهيد ولازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض.

وأكد أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسن إضافة الى إصابة 15273 مواطن بجراح مختلفة.

كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد “النور المحمدي” في حي الشيخ رضوان ودمرته ما أدى إلى وقوع إصابات بين جيران المسجد.

وقال: تلقينا 1500 بلاغا عن مفقودين لازالوا تحت الأنقاض منهم 830 طفل.

وردا على مجازر الإحتلال أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إطلاق طائرتي زواري هجوميتين انتحاريتين استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري: إن إحدى الطائرتين استهدفت السرب 107 “فرسان الذيل البرتقالي” التابع للقوات الجوية الصهيونية والمتواجد في قاعدة حتسريم.

وأضافت أن الطائرة الأخرى استهدفت مقر قيادة فرقة سيناء في جيش الاحتلال المتواجد في قاعدة تسيلم العسكرية.

الدمار الذي لحق في مبنى بمستوطنة "سديروت"، إثر سقوط صاروخ من غزة

كما قصفت "كتائب القسام"، بئر السبع برشقة صاروخية مكثفة، فيما كشفت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي عن استهدافها لـ مفتاحيم.

وتستخدم قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة اسلحة فتاكة تنتج اكبر قدر من التدمير الواسع والقتل اضافة الى طبيعتها المحرمة دوليا دون اي رادع اخلاقي ودولي في حرب ابادة ومجازر متكررة كما باتت تستخدم اسلحة جديدة غير معروفة.

وكان لافتا ما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن استخدام أسلحة ‫غير معتادة في القصف وتؤدي الى حروق بنسب تصل بين 70 و100 %.

وفي مايلي أهم وأحدث التطورات بشأن عملية طوفان الأقصى..

- إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على موقع للـ"جيش" الإسرائيلي قرب كريات شمونة

- تلغراف" البريطانية: الاشتباكات مع حزب الله على الحدود اللبنانية تعقّد خطط "إسرائيل" للغزو البري لغزة

- المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد مصطفى حسين زعيتر “أبو الهدى” من بلدة جلالا الذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي

- وزارة الداخلية في غزة: أكثر من 1500 مفقود تحت الأنقاض نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع

وبشأن احتمال الإجتياح البري لغزة، قال مصدر مسؤول في كتائب القسام إن القذائف المضادة للدروع التي يتم إسقاطها عبر مسيّرات المقاومة هي أحد أهم أسباب تأخر الهجوم البري الإسرائيلي.

بدوره قال نائب القائد العام للحرس الثوري الايراني العميد علي فدوي، اليوم الإثنين، إن دخول غزة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي سيقابل برد يبعث على "الندم" من محور المقاومة.

سياسياً أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال مع قيادتي حركتي حماس والجهاد الاسلامي استمرار إيران في حراكها الديبلوماسي، ويشدد على ضرورة وقف المجازر الصهيونية وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية.