عبداللهيان يستنكر ظاهرة الابادة الجماعية البغيضة للاطفال والنساء بغزة

العالم - ايران

واضاف وزير الخارجية : نحن سعداء لاستضافة الاجتماع الاقليمي الثاني في صيغة 3+3 ، وبمشاركة وزراء الخارجية المحترمين.

وتطلع امير عبداللهيان بان تشهد اجتماعات 3+3 في المستقبل، حضور دولة جورجيا الفاعل والمؤثر.

وافادت ارنا، ان هذا الاجتماع سيناقش القضايا المتعلقة بمنطقة القوقاز الجنوبية وبذل الجهود لتوسيع التعاون الاقليمي (السياسي والامني والترانزيتي والطاقة)، ويشارك فيه كل من وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا واذربيجان وارمينيا.

ومن اهم الاهداف المؤدية الى تاسيس هذا التكتل، هو حل مشاكل المنطقة بمشاركة الدول الاقليمية ذاتها، وبعيدا عن تدخلات بلدان خارجة عن المنطقة او الغرب.

ومن المقرر ان يتناول اجتماع طهران اليوم، مفاوضات السلام بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا.

وفي سياق متصل، كان رئيس وزراء ارمينيا "نيكول باشينيان" قد اعلن عن موافقة بلاده على اقتراح الرئيس الاذربيجاني "الهام عليوف" بشان عقد الاجتماع الثاني بصيغة 3+3.

وعقد في موسكو العام الماضي الاجتماع الاول بصيغة 3+3 على مستوى نواب وزراء خارجية إيران والدول الأربع، بدون حضور جورجيا.