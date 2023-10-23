أول رد فعل من 'رغد صدام' بعد حكم حبسها

العالم- العراق

وعبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، نشرت رغد مقطع فيديو لصدام وهو يتحدث عن فلسطين. لكنها لم تتطرق بشكل مباشر إلى الحكم الصادر بحسبها من قبل محكمة عراقية.

وكانت محكمة عراقية، قد أصدرت حكما غيابيا على رغد صدام، بالسجن سبع سنوات؛ لإدانتها بالترويج ونشر أفكار حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور في البلاد.

وأصدرت جنايات الكرخ، بيانا قالت فيه إن القاضي محمد سلمان محمد قاضي محكمة الكرخ أصدر حكما غيابيا على رغد – ابنة صدام الكبرى – بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات، استنادا إلى قانون حظر حزب البعث العربي الاشتراكي، بسبب الأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية، وذلك بعد قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وأراء والترويج في وسائل الإعلام لأفكار حزب البعث في القنوات التلفزيونية.

وتضمّن الحكم أمرقبض بحق رغد صدام التي لا تعيش في العراق، حيث حيث تقيم رغد وأبناؤها منذ 2003 في ضيافة الأردن، فيما رفضت عمان عدة مرات تسليمها لبغداد التي اتهمتها بتمويل نشاطات إرهابية.

يُشار إلى أن القانون الذي أقره البرلمان العراقي، ينص على السجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما ضد كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له.

كما أن القانون يحظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية، وفق نصّه.