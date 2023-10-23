شاهد.. طلاب أجانب في ايران يتضامنون مع غزة

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في طهران ان مايزيد عن 600 طالب في جامعات الطب في طهران، اعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونددوا بمجازر الاحتلال الاسرائيلي التي يرتكبها بحق الفلسطينيين والتي كان أفجعها مجزرة مستشفی المعمداني.

وقالت فاطمة الزهراء بررو وهي طالبة لبنانية في جامعة الطب في طهران ان طلاب اجانب من جنسيات عراقية ولبنانية وسورية وهندية وباكستانية وطلاب من أديان مختلفة حضروا هذا الاجتماع ليعلنوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وأكدت ان رسالة هذا الاجتماع هو ضرورة "ازالة اسرائيل من الوجود" كما قالها القائد الشهيد الحاج عماد مغنية.

وأوضحت بررو ان هذه الوقفة التضامنية تؤكد للعالم ان الاعلام الغربي يحرف الحقيقة وان جاليات كبيرة من شتی العالم لديها قضية واحدة وهي ازالة اسرائيل من الوجود.