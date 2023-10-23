الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٣:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. طلاب أجانب في ايران يتضامنون مع غزة

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أدان عدد غفير من طلاب جامعة الطب في طهران، جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في طهران ان مايزيد عن 600 طالب في جامعات الطب في طهران، اعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونددوا بمجازر الاحتلال الاسرائيلي التي يرتكبها بحق الفلسطينيين والتي كان أفجعها مجزرة مستشفی المعمداني.

وقالت فاطمة الزهراء بررو وهي طالبة لبنانية في جامعة الطب في طهران ان طلاب اجانب من جنسيات عراقية ولبنانية وسورية وهندية وباكستانية وطلاب من أديان مختلفة حضروا هذا الاجتماع ليعلنوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

وأكدت ان رسالة هذا الاجتماع هو ضرورة "ازالة اسرائيل من الوجود" كما قالها القائد الشهيد الحاج عماد مغنية.

وأوضحت بررو ان هذه الوقفة التضامنية تؤكد للعالم ان الاعلام الغربي يحرف الحقيقة وان جاليات كبيرة من شتی العالم لديها قضية واحدة وهي ازالة اسرائيل من الوجود.

روابط ذات صلة

مرجع ديني: لايوجد حيوان مفترس يرتكب ماارتكبه الصهاينة من إبادة جماعية 

شاهد: بعد أزمات الأحياء.. غزة تواجه أزمة الأموات

شاهد.. مشكلة لن تصدقها تعاني منها النساء في غزة

شاهد.. مراسلة العالم في غزة: لانأكل لكي نطعم الأطفال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. اهالي اسرى اسرائيليين: خذوا نتانياهو واطلقوا سراح ابنائنا!

بالفيديو: شاهد كيف يرد إعلامي تونسي على صحفي إسرائيلي على الهواء ويطرده!

شاهد بالفيديو.. مواقع التواصل تغضب ضد مجازر نتنياهو التي لاتنتهي

رئيسي : الكيان الصهيوني لن يكون صديقا لأي بلد إسلامي

عبداللهيان يستنكر ظاهرة الابادة الجماعية البغيضة للاطفال والنساء بغزة

أول رد فعل من 'رغد صدام' بعد حكم حبسها