رئيسي : الكيان الصهيوني لن يكون صديقا لأي بلد إسلامي

العالم - ايران

وأشار السيد رئيسي في هذا اللقاء إلى الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثل في أن مشاكل المنطقة لا يمكن حلها بتدخل القوات الأجنبية، وأكد على حل المشاكل الإقليمية من خلال مزيد من التفاعل والتعاون بين دول المنطقة.

وتابع: انني سبق أن قلت للسيد إلهام علييف أن الكيان الصهيوني لن يكون صديقك أو صديق أي بلد مسلم، وأضاف: الوضع اليوم في غزة هو افضل دليل أمام كل دول المنطقة لكي يرو ان الغربيين وعلى راسهم أميركا من خلال دعمهم الكامل لجرائم الصهاينة، كيف يثبتون بانهم ليسوا أصدقاء ومتعاطفين مع دول المنطقة فحسب، بل إنهم يسعون فقط لتحقيق مصالحهم العنصرية في المنطقة.

وأكد رئيس جمهورية ايران على أهمية توسيع العلاقات والتعاون بين طهران وباكو في مختلف المجالات، وقال: إن تحسين مستوى التفاعل والعلاقات مع دولة أذربيجان الصديقة والشقيقة والجارة هو أحد محاور السياسة الخارجية لإيران، والجمهورية الإسلامية باعتبارها إحدى الدول المهمة والقوية في المنطقة، إذ تؤكد على احترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها، فإنها تشدد على حل القضايا والمشاكل من خلال التفاهم والتفاعل بين الدول.

وفي هذا اللقاء، صرح وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بايراموف أيضا أن بلاده تولي أهمية خاصة للعلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية، وأشار إلى أن نهج إيران تجاه القضايا، وخاصة منع الهجمات غير الإقليمية ومنع الدول من الدخول إلى المنطقة المعتمدة وهو بدعم من جمهورية أذربيجان ولذلك نقيم عقد اجتماع "مجموعة التعاون القوقاز" في طهران بأنه مفيد وإيجابي وبناء.

كما أشار الرئيس في هذا اللقاء إلى الموقف الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثل في أن مشاكل المنطقة لا يمكن حلها بتدخل القوات الأجنبية، وأكد على حل المشاكل الإقليمية من خلال مزيد من التفاعل والتعاون بين دول المنطقة. منطقة.

وفي هذا اللقاء، صرح وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف أيضًا أن بلاده تولي أهمية خاصة للعلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية، وأشار إلى أن نهج إيران تجاه القضايا، وخاصة منع الهجمات غير الإقليمية منع الدول من الدخول إلى المنطقة المعتمدة يحظى بدعم من جمهورية أذربيجان ولذلك نقيم عقد اجتماع "مجموعة التعاون القوقاز" في طهران بأنه مفيد وإيجابي وبناء.