مواقع التواصل تغضب ضد مجازر نتنياهو التي لاتنتهي

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ماذا بعد القتل والتدمير والإبادة الجماعية والتطهير العرقي؟ هل جنى الاحتلال الاسرائيلي شيئاً من كلّ هذه الجرائم سوى الفشل؟ وهل أوجد شيئاً جديداً لدى الشعب الفلسطيني سوى الإصرار على المقاومة والتمسك بحقوقه والتشبث بأرضه؟ وهناك من يسأل.. ما الذي يريده بنيامين نتنياهو والولايات المتحدة والغرب من استمرار المجازر بحق الأطفال وبحق كل الفلسطينيين.. هناك من يجيب بأن كلّ هذا انعكاس لحجم الانكسار الذي مني به نتنياهو كيانه.

في هذا المجال، شاهد العالم كله الطفل محمد أبو لولي الذي أثارت نظرات الخوف في عينيه بعد وصوله الى المسشتفى مشاعر العالم. اليوم محمد بخير والبسمة عادت اليه.. وإن كانت ابتسامة ملونة بالحزن والغضب. ابتسامة محمد هي رسالة بأن الآتي اجمل وبأن أصحاب الحق هم الأقوى.

الملفت منذ بدء عملية طوفان الاقصى والعدوان على غزة، حجم الوعي لدى شعوب العالم وتحديداً في الغرب. هذا الوعي ينعكس في حجم التظاهرات الداعمة للفلسطينيين والرافضة للعدوان الاسرائيلي. هذه التظاهرات لم تتوقف منذ أيام.

لهذه المواضيع تتمة وتفاصيل وهناك كاريكاتيرات انتشرت علی مواقع التواصل الاجتماعي يمكنكم متابعتها جميعاً في الفيديو المرفق..