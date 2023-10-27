مذيعة رومانية تفضح اكاذيب الاحتلال عن المقاومة أمام الكاميرا

العالم- فلسطين

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمراسلة رومانية تظهر خلال البث المباشر وهي تختبئ خلف سيارة بزعم وجود قصف للمقاومة على كيان الاحتلال، فيما تبدو حركة المدنيين خلفها تسير بشكل طبيعي سيرا على الأقدام وباستخدام الدراجات.



وادعت المراسلة الرومانية أنها اضطرت للاحتماء بالسيارة بسبب تعرض المنطقة المتواجدة بها لقصف مصدره "حماس"، دون سماع صافرات الإنذار في الفيديو المتداول أو أصوات لانفجار القذائف.



وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإعلام الغربي يواصل تدليس الحقائق في فلسطين، بهدف دعم الاحتلال الإسرائيلي والتغطية عن جرائمه.



ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فإنها عمدت كبرى وسائل الإعلام الغربية إلى ترويج العديد من الأكاذيب بحق المقاومة الفلسطينية ومن بينها قتل الأطفال والنساء، إلا أن المقاومة فندت جميع الادعاءات عبر نشر فيديوهات للحظات الأولى من عملية "طوفان الأقصى" تظهر طريقة تعامل عناصرها مع الأطفال والنساء.



وأفرجت "كتائب القسام" عن ثلاثة نساء منذ بدء العدوان على غزة لأسباب إنسانية، فيما رفض الاحتلال استلام أسيرين كانت المقاومة قد قررت الإفراج عنهما لذات الأسباب.