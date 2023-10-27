شاهد..ممثلة مشهورة تطلب تبني رضيعة غزة الناجية

العالم- فلسطين

وقالت هدير عبدالناصر في مقطع فيديو على "إنستغرام": "عندي استعداد كامل للتكفل بهذه الطفلة في بيتي، إذا كانت هناك إمكانية لذلك".

وأضافت: "بدون سخرية، أتمنى التكفل بكل الأطفال الفلسطينيين، لكن كيف تحقيق ذلك؟ وكيف يمكنني الوصول إلى هذه الطفلة".

وفي وقت لاحق، كشفت الممثلة المصرية عن تواصلها مع مصور الطفلة، وأخبرها أن والدتها لا تزال على قيد الحياة، بينما توفي والدها.

وفي وقت سابق، وقّع نجوم في هوليوود ومشاهير في أمريكا والعالم عريضة تطالب الإدارة الأمريكية بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة.

ومن بين الموقعين على العريضة جون ستيوارت، خواكين فينيكس، كيت بلانشيت، هند صبري، باسم يوسف، شايلين وودلي وأوسكار إسحاق.

وقال الموقعون في عريضتهم: "نحث الإدارة الأمريكية وجميع قادة العالم على احترام الأرواح، والدعوة لوقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير".

وأضافت العريضة: "يجب إنهاء قصف غزة والإفراج الآمن عن الرهائن، ونرفض الوقوف مكتوفي الأيدي، لأنه كما قال أحدهم: التاريخ يراقب".