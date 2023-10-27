وفود برلمانية تقاطع كلمة رئيس البرلمان الدولي دعما لفلسطين

العالم - الجزائر

غادر الوفد البرلماني المشترك فيما بين غرفتي البرلمان الجزائري ووفود كل من البرلمان العربي وفلسطين والكويت،وايران قاعة الاجتماع.

وحسب بيان صادر عن البرلمان الجزائري:"أن ذلك حدث "عند إلقاء رئيس الاتحاد البرلماني الدولي"دوارتي باشيكو" (برتغالي) كلمة الافتتاح،احتجاجا على تحيزه الجائر للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الإجرامي على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد البيان أن ممثلي المجموعات العربية والإفريقية في الاتحاد اتفقوا على ضرورة تقديم بند طارئ واستعجالي للتنديد بالعدوان الهمجي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المختلفة..

كما رشحت المجموعة العربية كلا من الجزائر والكويت إلى جانب دول عن مجموعات جيوسياسية أخرى لإعداد نص قرار بعنوان "وقف الحرب على غزة وايقاف انتهاكات حقوق الإنسان"، والذي سيعرض على الجمعية العامة اليوم الثلاثاء، للتصويت عليه.

وبعد كلمة رئيس "الاتحاد البرلماني الدولي" عادت الوفود البرلمانية للدول الإسلامية إلى مكان الحفل وأبدت ردود فعل قوية على المواقف المتخذة ضد مقاومة الشعب الفلسطيني.

بعد ذلك، أعرب مانويل غونزاليس لورينسو، رئيس أنغولا، عن قلقه بشأن الوضع في قطاع غزة، وأعلن أنه ينبغي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

وفي اليوم الأخير من الاجتماع، سيتم انتخاب الرئيس الجديد لـ "الاتحاد البرلماني الدولي" من القارة الأفريقية.