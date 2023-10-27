الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٧:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي خلال تسلم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد:

موقف إسلامي موحد من شأنه منع اضطهاد الصهاينة للشعب الفلسطيني

موقف إسلامي موحد من شأنه منع اضطهاد الصهاينة للشعب الفلسطيني
الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

إعتبر الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، خلال مراسم تسلم اوراق اعتماد السفير السعودي الجديد، أنه يمكن لموقف العالم الإسلامي الموحد والمتكامل أن يمنع اضطهاد وعدوان الكيان الصهيوني وتجاوزات مؤيديه الغربيين بطريقة أكثر فعالية.

العالم - إيران

وخلال مراسم تسلم اوراق اعتماد السفير السعودي لدى طهران عبد الله بن سعود العنزي اليوم الثلاثاء، أكد إبراهيم رئيسي على ضرورة بذل جهود الجهاز الدبلوماسي للبلدين للاستفادة من إمكانيات إيران والمملكة العربية السعودية من أجل تعزيز العلاقات متبادلة المنفعة وضمان مصالح دول المنطقة والعالم الإسلامي.

ونظرا إلى مكانة ودور إيران والسعودية في المنطقة، أكد رئيسي على ضرورة الاستفادة من القدرات المتبادلة وتوسيع العلاقات بين البلدين لما لها من فعالية وتأثير في تطوير وتعزيز التعاون الإقليمي وحل المشاكل في المنطقة والعالم الإسلامي.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى القمع الذي يمارسه الصهاينة منذ 75 عاما بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، موضحا بأن عدم التضامن والتآزر وعدم اتخاذ موقف موحد من جانب الدول الإسلامية تسبب في استمرار القتل والعدوان ضد الفلسطينيين .

وأضاف: كان يمكن لموقف العالم الإسلامي الموحد والمتكامل أن يمنع اضطهاد وعدوان الكيان الصهيوني وتجاوزات مؤيديه الغربيين بطريقة أكثر فعالية.

واعتبر رئيسي أن القدرات المتبادلة بين الدول الإسلامية حلا لكثير من احتياجات هذه الدول وتجنب التدخل الاجنبي في المنطقة الذي ليس فقط لايحل أي مشاكل، بل هو في حد ذاته عامل في تفاقمها.

السفير السعودي لدى طهران: اليوم هو يوم تاريخي/ القواسم المشتركة أكثر من الاختلافات بيننا

بدوره وصف السفير السعودي لدى طهران عبدالله بن سعود العنزي، هذا اليوم بالتاريخي مبلغا تحيات الملك وولي عهد المملكة العربية السعودية الحارة للرئيس والشعب الإيراني.

و اعتبر العنزي خلال اللقاء مع رئيسي اليوم، أن العلاقات بين إيران والسعودية قوية للغاية، لأن الروابط والقواسم المشتركة بين البلدين والشعبين أكثر من الاختلافات بينهما.

ولفت بأن إيران قد دعمت السعودية في العديد من المجالات والقضايا، معربا عن أمله: في أن نرى يوما بعد يوم تحسنا واتساعا في العلاقات والتعاون بين البلدين.

روابط ذات صلة

رئيسي: مأساة غزة وصمة عار للدول المطبعة مع كيان الإحتلال

رئيسي: الجرائم الرهيبة في غزة ترتكب بدعم رسمي من اميركا والغرب

رئيسي : الكيان الصهيوني لن يكون صديقا لأي بلد إسلامي

رئيسي: لا بد من محاكمة قادة أمريكا والكيان الصهيوني المجرمين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مخيم جرمانا في دمشق ينتفض تضامناً مع غزة

شاهد.. تصاعد غضب الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال

شاهد بالفيديو.. مشكلة بايدن الوحيدة: هل أرقام الضحايا الفلسطينيين صحيحة؟

شاهد.. مظاهرات غاضبة في صنعاء تعلن جهوزيتها لنصرة غزة

المناورات الايرانية.. تجهيز مروحيات الجيش بصواريخ بعيدة المدى

شاهد..مستوطنة اسيرة تصافح مقاوم حماس وتلقى عليه التحية