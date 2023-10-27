موقف إسلامي موحد من شأنه منع اضطهاد الصهاينة للشعب الفلسطيني

العالم - إيران

وخلال مراسم تسلم اوراق اعتماد السفير السعودي لدى طهران عبد الله بن سعود العنزي اليوم الثلاثاء، أكد إبراهيم رئيسي على ضرورة بذل جهود الجهاز الدبلوماسي للبلدين للاستفادة من إمكانيات إيران والمملكة العربية السعودية من أجل تعزيز العلاقات متبادلة المنفعة وضمان مصالح دول المنطقة والعالم الإسلامي.

ونظرا إلى مكانة ودور إيران والسعودية في المنطقة، أكد رئيسي على ضرورة الاستفادة من القدرات المتبادلة وتوسيع العلاقات بين البلدين لما لها من فعالية وتأثير في تطوير وتعزيز التعاون الإقليمي وحل المشاكل في المنطقة والعالم الإسلامي.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى القمع الذي يمارسه الصهاينة منذ 75 عاما بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، موضحا بأن عدم التضامن والتآزر وعدم اتخاذ موقف موحد من جانب الدول الإسلامية تسبب في استمرار القتل والعدوان ضد الفلسطينيين .

وأضاف: كان يمكن لموقف العالم الإسلامي الموحد والمتكامل أن يمنع اضطهاد وعدوان الكيان الصهيوني وتجاوزات مؤيديه الغربيين بطريقة أكثر فعالية.

واعتبر رئيسي أن القدرات المتبادلة بين الدول الإسلامية حلا لكثير من احتياجات هذه الدول وتجنب التدخل الاجنبي في المنطقة الذي ليس فقط لايحل أي مشاكل، بل هو في حد ذاته عامل في تفاقمها.

السفير السعودي لدى طهران: اليوم هو يوم تاريخي/ القواسم المشتركة أكثر من الاختلافات بيننا

بدوره وصف السفير السعودي لدى طهران عبدالله بن سعود العنزي، هذا اليوم بالتاريخي مبلغا تحيات الملك وولي عهد المملكة العربية السعودية الحارة للرئيس والشعب الإيراني.

و اعتبر العنزي خلال اللقاء مع رئيسي اليوم، أن العلاقات بين إيران والسعودية قوية للغاية، لأن الروابط والقواسم المشتركة بين البلدين والشعبين أكثر من الاختلافات بينهما.

ولفت بأن إيران قد دعمت السعودية في العديد من المجالات والقضايا، معربا عن أمله: في أن نرى يوما بعد يوم تحسنا واتساعا في العلاقات والتعاون بين البلدين.