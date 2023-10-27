وزير الدفاع الكويتي يلتقي نظيره السعودي في الرياض

العالم - السعودية

وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إضافة إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وسفير الكويت لدى السعودية صباح الأحمد الصباح.

وتأتي الزيارة في ظل تحديات تفرضها التطورات الإقليمية الراهنة، خصوصا التصعيد العسكري في قطاع غزة، والأراضي المحتلة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ويتطابق الموقفان الرسميان السعودي والكويتي من التصعيد الجاري، حيث تطالب الدولتان بوقف العدوان على غزة، وحماية المدنيين، وإنهاء الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.