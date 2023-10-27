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لمناقشة تصعيد العدوان على غزة..

وزير الدفاع الكويتي يلتقي نظيره السعودي في الرياض

وزير الدفاع الكويتي يلتقي نظيره السعودي في الرياض
الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي،أحمد فهد الصباح، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض،لمناقشة تطورات خطيرة في المنطقة،نتيجة حرب الاحتلال على غزة.

العالم - السعودية

وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إضافة إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وسفير الكويت لدى السعودية صباح الأحمد الصباح.

وتأتي الزيارة في ظل تحديات تفرضها التطورات الإقليمية الراهنة، خصوصا التصعيد العسكري في قطاع غزة، والأراضي المحتلة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ويتطابق الموقفان الرسميان السعودي والكويتي من التصعيد الجاري، حيث تطالب الدولتان بوقف العدوان على غزة، وحماية المدنيين، وإنهاء الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

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